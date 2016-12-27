Tanık Dinlenecek



Mağusa’da 2016 yılı Ekim ayı içerisinde “Emtaş Kuyumcu” isimli işyerine girerek 136 bin TL değerinde muhtelif altınları sirkat ettiği gerekçesiyle tutuklanan zanlı Pavlos Pavlikkas dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.Mağusa’da 22 Ekim – 24 Ekim 2016 tarihleri arasında Mağusa Zafer Anıtı Ticaret Merkezinde faaliyet gösteren “Emtaş Kuyumcu” isimli işyerinin arka duvarına delik açarak içeriye girdiği ve 2 adet çelik kasayı hasara uğratarak kasa içerisinde bulunan toplam 136 bin TL değerindeki muhtelif altınları sirkat ettiği iddia edilen zanlı Pavlos Pavlikkas, almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.“Bina açma”, “Kasti hasar” ve “Sirkat” suçlamalarıyla ilgili olarak tutuklu yargılanmak için cezaevi talebiyle dün mahkemeye çıkarılan zanlı Pavlikkas’ın tutuklu yargılanıp yargılanmayacağı bugün mahkemenin vereceği karar ile belli olacak.Meslenin tahkikat memuru Raif Safa, zanlı Pavlos Pavlikkas’ın, 22 Ekim – 24 Ekim tarihleri arasında Mağusa’da Zafer Anıtı Ticaret Merkezinde faaliyet gösteren “Emtaş Kuyumcu” isimli iş yerinin batıya bakan duvarına delik açarak içeriye girdiğini ve içeride bulunan 2 çelik kasayı kasti hasara uğratarak açtıktan sonra toplam 136 bin TL değerinde olan ziynet eşyalarını alıp sirkat ettiğini anımsattı. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Safa, zanlının davaları mahkemece sonuçlanıncaya değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.Zanlı Pavlos Pavlikkas’ın avukatı Öner Şerifoğlu, cezaevi talebine itiraz ederek, zanlının tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanması amacıyla tanık dinletmek için tehir talep etti. Şerifoğlu, zanlı Pavlikkas’a kefil girebilecek 2 KKTC vatandaşı olduğunu ancak konu KKTC vatandaşlarını tanık dinletmek mahkemede hazır edemediğini belirterek, mahkemeden bir günlük süre istedi.Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Pavlos Pavlikkas’ın avukatı Öner Şerifoğlu’nun talebini değerlendirdikten sonra, avukat Şerifoğlu’nun tanık dinletmesine olanak sağlamak için davayı bugüne tehir etti.Yeni Bakış