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Tan 8 gün daha tutuklu kalacak

Tan 8 gün daha tutuklu kalacak

09 Temmuz 2018 Pazartesi 17:42
Tan 8 gün daha tutuklu kalacak

Tan 8 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa Polis Müdürlüğü’nün bahçesinde emare olarak bulunan bir araçta gizlenmiş parayı çalarken kendisini fark eden polisi darp ederek kaçan İrfan Tan’ın tutukluluk süresi uzatıldı. Polis, Kırgızistan asıllı kadının hesabına Türkiye’den iki şahıs tarafından yüklü miktarda para yatırıldığının tespit edildiğini ve Türkiye’de soruşturma başlatıldığını kaydetti. Kyzy teminat talebi ile, Tan ise tutukluluk talebiyle bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis memuru Mehmet Davulcu olayla ilgili bulguları aktardı.

Zanlılar İrfan Tan ve Asel Kubanych Kyzy’nin “Suç Gelirinin Aklanması” suçundan tutuklu olduğunu belirten polis memuru Mehmet Davulcu, zanlı Kyzy’in hesabına Türkiye’den iki şahsın yüklü miktarda para yatırdığını ve bu kişilerin tespit edilerek Türkiye’de aleyhlerinde soruşturma başlatıldığını kaydetti. Zanlı Kyzy’in gönüllü ifade verdiğini belirten Davulcu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

Polis tarafından el koyulan aracı açarak torpido gözüne gizlenen 97 bin 800 TL parayı almaya çalıştığı esnada kendisini fark eden görevli polisi döverek kaçmayı başaran zanlı İrfan Tan’ın Girne’de tasarrufunda 125 bin 500 TL ile tutuklandığını anımsatan Davulcu, soruşturmanın devam ettiğini ifade etti. Davulcu, Tan’ın tutuklanmasının ardından 2 kişinin hesap kullandırdığı için tespit edilerek tutuklandığını kaydederek soruşturmanın genişletildiğini ve zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı İrfan Tan aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Mesutoğlu, zanlı Asel Kubanych Kyzy’in ise davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak 5 bin TL nakdi, 100 bin TL şahsi ve KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 50 bin TL’lik kefalet senedi ile serbest kalmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
İrfan TanAsel Kubanych KyzyKara ParaKırgızıstan
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