Polisiye Olaylar:
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16 Şubat 2017 Perşembe 06:29

TAM BİR SUÇ MAKİNESİ

TAM BİR SUÇ MAKİNESİ
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Ülkede işlediği birçok suçtan dolayı hapis yattıktan sonra sınır dışı edilen ve bu yılbaşında Bakanlar Kurulu kararıyla ülkeye girişine izin verilen Savaş Boybay, bu kez de kokain ile yakalandı.

Ülkede işlediği birçok suç nedeniyle 12 ay hapis yattıktan sonra ülkeden sınır dışı edilen ancak, Bakanlar Kurulu’nun ‘Ailesi burada yaşadığı için’ bu yılın başında KKTC’ye girişine izin verdiği Savaş Boybay, önceki akşam Girne’de tasarrufundaki 3 gram kokain ile yakalandı.

2014 yılında “Hırsızlık” ve “Dükkan açma”, 2015 yılında “Başkasının kimliğine bürünme” ve “Sahte davranış ile kayıt temin etme” suçunu işleyen Savaş Boybay, 12 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Boybay, hakkında verilen tutuklama-ihraç emri uyarınca cezasını tamamlamasına müteakip ihraç edilmişti.

Bakanlar Kurulu, bu yılbaşında aldığı bir kararla Boybay’ın, KKTC’ye giriş yasağının kaldırılmasına karar vermişti. 4 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlan kararda Savaş Boybay’ın, “yaşamlarını KKTC’de sürdüren ailesinin durumu dikkate alınarak aile birliğinin yeniden tesis edilmesine olanak sağlamak amacıyla KKTC’ye giriş yasağının kaldırılmasına karar verdi” ifadelerine yer verilmişti.

Suçüstü yakalandı

Narkotik ve kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı bir ekip, önceki gece Girne’de Baldöken Araç Park Yeri içerisinde gerçekleştirdiği operasyonda, Savaş Boybay’ı 3 gram kokain ile suçüstü yakaladı.

Boybay, dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı ve aleyhinde 2 gün tutukluluk emri alındı.

Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Mustafa Zor’u tanık olarak dinletti. Zor, zanlının kokain türü uyuşturucu madde “alma”, ve “tasarrufu” suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Aldıkları bir ihbar üzerine önceki gece saat 22.00 sıralarında, Girne’de Baldöken Araç Park Yeri içerisinde bir operasyon gerçekleştirdiklerini kaydeden Zor, zanlının polisi fark etmesi üzerine tasarrufunda bulundurduğu şeffaf naylonu atarak kaçmak istediğini söyledi.

Zor, zanlının makul güç kullanılarak yakalandığını ve tasarrufunda bulunan streç filme sarılı şeffaf naylon içinde 3 gram kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydetti.

“Şubat ayında satın aldı”

Polis memuru Zor, zanlı Boybay’ın sorgulamasında, söz konusu uyuşturucu maddeyi, şubat ayında içerisinde 200 TL karşılığında aldığını iddia ettiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini ve olayla bağlantılı bir kişinin daha arandığını dile getiren Zor, zanlı Boybay’ın 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu da, sunulan şahadeti dikkate alarak zanlı Savaş Boybay tahkikat amaçlı olarak 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.


Kaynak: Kıbrıs

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