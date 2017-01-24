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24 Ocak 2017 Salı 16:08

Taksiye Uyuşturucu Operasyonu

Taksiye Uyuşturucu Operasyonu
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Taksiye Uyuşturucu Operasyonu

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde şüpheli görülen Taksiye polis tarafından gerçekleştiren operasyonda şoför olan zanlı Suat Güngör’ün tasarrufunda uyuşturucu madde bulundu.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Halil Dümenci olayla ilgili bulguları aktardı. Dümenci huzurda bulunan zanlı Suat Güngör’ün 23 Ocak tarihinde 22.00 raddelerinde Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde şüpheli görülen Taksiye polis tarafından operasyon düzenlendiğini ve huzurda bulunan zanlının tasarrufunda 1 adet içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sigara ile şeffaf naylon içinde yaklaşık 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın henüz yeni olduğunu ve suçla bağlantısı olduğu düşünülen 1 kişinin daha arandığını söyleyerek zanlının ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.


 
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OperasyonTaksiSuat GüngörUyuşturucu
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