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Tabuzohuson 6 ay hapse mahkum edildi

Tabuzohuson 6 ay hapse mahkum edildi

07 Ağustos 2018 Salı 17:24
Tabuzohuson 6 ay hapse mahkum edildi

Tabuzohuson 6 ay hapse mahkum edildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Mayıs ayında temizlikçi olarak çalıştığı evden 430 TL parayı çalan ve hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekleyen Gena Milenavo Tabuzohuson aleyhindeki dava bugün sonuçlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’in oy birliği ile aldığı kararı Kıdemli Yargıç Beyoğlu açıkladı.Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, olayın Mayıs ayında Girne’de meydana geldiğini anımsattı. Sanığın temizlikçi olarak çalışma izinsiz çalıştığı evde 430 TL parayı çaldığını ev sahibinin şikayeti üzerine tutuklandığını ve sorgusunda suçunu itiraf ettiğini kaydetti. Tabuzohuson’un 430 TL çalmakla suçlandığını ifade eden Beyoğlu, sanığın yapılan sorgusunda para çaldığını itiraf ederek dürüst davrandığını kararda hafifletici neden olarak kullanıldığını belirtti. Oy birliği ile alınan kararı açıklayan Beyoğlu, Gena Milenavo Tabuzohuson’un uzun zamandır ülkede olduğunu ve çalışma izinsiz çalıştırıldığını, işlediği suç nedeniyle Merkezi Cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildiğini ve yargılanmayı beklediğini ifade etti. Bir iş yerinde çalışan kimselerin işveren ile karşılıklı güven duygusu içinde olması gerektiğine dikkati çeken Beyoğlu, Tabuzohuson’un işverene güven duygusu aşıladıktan sonra bu suçu işlediğini kaydetti.

Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu aktarmış olduğu tüm olgular ışığında sanığı işlemiş olduğu “Müstahdem tarafından sirkat” suçundan 6 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

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Son Güncelleme: 07.08.2018 17:26
Anahtar Kelimeler:
çaldıParaGena Milenavo Tabuzohuson
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