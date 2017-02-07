TABURCU OLDU CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Haspolat’ta çıkan kavgada, birbirlerine bıçak ve makasla ölümcül darbeler yapan iki işçi, taburcu edildikten sonra cezaevine gönderildi

Emine UYSAL

Haspolat’ta faaliyet gösteren bir şantiyenin lojmanlarında yeni yıl kutlaması yaparken tartıştığı Nguyan Van Mınh’ı bıçaklayan, kendisi de müşteki tarafından yüzünden makasla yaralanan Pham Duy Toı, taburcu olduktan sonra mahkemeye çıkarıldı.

Geçtiğimiz hafta hastaneden taburcu olan Nguyan Van Mınh de yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

“Katle teşebbüs”, “Ağır Yaralama”, “Ciddi darp” ve “Kanunsuz bıçak ve tecavüz-i alet tasarrufu” suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı Pham Duy Toı, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın huzurunda görüşülen davada, KKTC Başsavcılığı adına savcı Attila Enver Etkin, tanık olarak Demirhan Polis Karakolu’nda görev yapan polis çavuşu Fahri Alkan’ı dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Alkan, zanlı Pham Duy Toı’nin, 27 Ocak’ta, saat 23.45 sıralarında, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir şantiyenin lojmanlarına yılbaşı bayramını kutlamak için gittiğini belirtti.

Polis çavuşu Fahri Alkan, Mınh’ın, orada tanıştığı Pham Duy Toı’ya Türkçe sövdüğünü ve tartışmaya başladıklarını belirtti.

Alkan, Mınh’ın, kavgayı ayırmaya çalışan Le Huy Manh’ın başına bira şişesi vurup, ciddi şekilde darp ettiğini kaydetti.

Polis çavuşu Fahri Alkan, “Daha sonra, Pham Duy Toı elinde bıçakla zanlının odasına geldi. Zanlı Nguyan Van Mınh, masada duran 18 santim uzunluğundaki demir makası eline aldı ve makasla Pham’ı yüzünün sağ kısmından yaraladı. Sağ kaşına makası soktu. Bu esnada zanlı, bıçakla karnından ve omzundan yaralandı. Zanlı aynı gün müştekiyle birlikte hastaneye kaldırıldı” dedi.

Hem zanlının, hem de müştekinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındıklarını söyleyen Alkan, zanlının, taburcu olduktan sonra gönüllü ifade verdiğini ve suçunu kabul ettiğini söyledi.

Alkan, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, suçların çok vahim olduğuna vurgu yapıp, zanlının iki ayı aşmayan süreyle Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Kaynak:Kıbrıs