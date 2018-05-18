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Tabela hırsızları teminata bağlandı

Haspolat’ta Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait Arıtma Tesisleri havuzunun üzerinde bulunan 14 adet 800 kilogram ağırlığındaki alüminyum levhaları çalan zanlılar Mahmut Yayar, Mehmet Bayram, Emrah Bayram ve Salih Kılıç teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Tabela hırsızları teminata bağlandı

Haspolat’ta Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait Arıtma Tesisleri havuzunun üzerinde bulunan 14 adet 800 kilogram ağırlığındaki alüminyum levhaları çalan zanlılar Mahmut Yayar, Mehmet Bayram, Emrah Bayram ve Salih Kılıç teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

18 Mayıs 2018 Cuma 20:11
Tabela hırsızları teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat’ta Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait Arıtma Tesisleri havuzunun üzerinde bulunan 14 adet 800 kilogram ağırlığındaki alüminyum levhaları çalan zanlılar Mahmut Yayar, Mehmet Bayram, Emrah Bayram ve Salih Kılıç teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ercan Kunduracı olayla ilgili bulguları aktardı. Kunduracı, zanlılar Mahmut Yayar, Mehmet Bayram, Emrah Bayram ve Salih Kılıç’ın 13 Mayıs’ta saat 23.30’da zanlı Mahmut Yayar’a ait GJ 028 plakalı araçla Haspolat’ta Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait Arıtma Tesisleri havuzunun üzerinde bulunan 14 adet 800 kilogram ağırlığındaki alüminyum levhaların çalınmasıyla ilgili tutuklandıklarını söyledi. Polis zanlıların kamera kayıtlarının incelenmesi üzerine tespit edilip mahkeme emriyle tutuklandığını ve vermiş oldukları gönüllü ifadelerinde suçlarını kabul ettiklerini söyledi.

Polis memuru Ercan Kunduracı, çalınan levhaların Haspolat bölgesinde bir mandıra içerisinde gizlenmiş vaziyette tespit edilerek emare alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücut etmelerine emir verdi. Kıdemli Yargıç ayrıca zanlılar Mahmut Yayar ve Salih Kılıç için KKTC vatandaşı birer kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, zanlılar Mehmet Bayram, Emrah Bayram’ın ise 5’er bin TL nakit teminat yatırmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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