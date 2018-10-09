Tabancasını kullanması için bir başkasına verdi

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa'da Hakan Çiğdem ile arasındaki alacak verecek meselesi yüzünden tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabancayı kullanması için bir başkasına veren Metin Zorba tutuklandı...

Mağusa'da dün Hakan Çiğdem ile arasındaki alacak verecek meselesi yüzünden tartışan Metin Zorba tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabancayı kullanması için bir başkasına verdiği gerekçesiyle tutuklandı. “Kanunsuz ateşli silah taşıma”, “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu", “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma" ve “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu" suçlarıyla ilgili olarak bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Zorba aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi. Zanlının tabancasını verdiği kişi ise aranıyor.