Tabancasını kullanması için başkasına verdi

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da, Hakan Çiğdem ile aralarında bulunan alacak verecek meselesinden dolayı tartışan Metin Zorba, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabancayı kullanması için başkasına verdiği gerekçesi ile tutuklandı…

Mağusa’da, Hakan Çiğdem ile aralarında bulunan alacak verecek meselesinden dolayı tartışan Metin Zorba, tasarrufunda kanunsuz olarak taşıdığı tabancayı kullanması için bir başkasına verdiği gerekçesiyle tutuklandı. “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu”, “Kanunsuz ateşli silah taşıma”, “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” ve “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma” suçlarıyla ilgili olarak bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Zorba aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi. Zanlı Zorba’nın konu kanunsuz tabancayı kullanması için verdiği kişi ise aranıyor.

Alacak verecek meselesi yüzünden tartıştılar…

Meselenin tahkikat memuru, 8 Ekim 2018 tarihinde zanlı Metin Zorba ile Hakan Çiğdem’in aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden tartıştıklarını söyledi. Çıkan tartışma neticesinde zanlı Zorba’nın tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabancayı ismi tespit edilen ve aranan bir kişiye kullanması için verdiğini belirten tahkikat memuru, konu kişi ile tabancanın arandığını açıkladı. Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Metin Zorba’nın tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.