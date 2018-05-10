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Tabanca zanlısı teminata bağlandı

Lefkoşa- Dr.Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde kullanımındaki araçta yapılan aramada trafik seti içerisinde 9 mm kurusıkı tabanca ve 94 kurusıkı mermi bulunarak tutuklanan Erdal Yağcı hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Tabanca zanlısı teminata bağlandı

Lefkoşa- Dr.Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde kullanımındaki araçta yapılan aramada trafik seti içerisinde 9 mm kurusıkı tabanca ve 94 kurusıkı mermi bulunarak tutuklanan Erdal Yağcı hakkındaki soruşturma tamamlandı.

10 Mayıs 2018 Perşembe 19:05
Tabanca zanlısı teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa- Dr.Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde kullanımındaki araçta yapılan aramada trafik seti içerisinde 9 mm kurusıkı tabanca ve 94 kurusıkı mermi bulunarak tutuklanan Erdal Yağcı hakkındaki soruşturma tamamlandı. Mesele ile ilgili ilk etapta tutuklanan Önal Süygün ise suçsuz olduğu anlaşılarak mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı. Zanlı Yağcı ise teminat için bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, 5 ile 6 Mayıs tarihinde saat 13.00 sıralarında Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda Hamitköy girişinde Gazimağusa istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyretmekte olan Vadili’de sakin Erdal Yağcı’nın kullandığı KA 859 plakalı araçta polis ekibi tarafından yapılan aramada aracın arka koltuğunda üzerinde mavi renk trafik seti içerinde Retay Mod. 92 model 9 milimetre çapında kuru sıkı tabanca ile toplam 150 adet 9 milimetrelik kuru sıkı mermi ile bir adet canlı mermi tespit edildiğini söyledi.Polis , Balistik Şube’nin ilk incelemelerine göre tabancanın herhangi bir suçla bağlantısının belirlenmediğine vurgu yaptı. Polis, zanlı Erdal Yağcı’nın suçunu kabul ettiğini belirtip, KKTC vatandaşı olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve iki haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Erdal YağcıÖnal SüygünTabanca
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