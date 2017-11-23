Süzen 6 Ay Hapis Yatacak

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Girne’de Şubat ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan sanık Uğur Süzen hakkındaki dava bugün karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde 86 gram hintkeneviri alma, tasarrufu ve tedariki suçlarından yargılanan sanık 6 ay hapse mahkûm edildi.
Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanığın denetimli serbestlik yasasından yararlanmak istediğini ancak tedarik etme suçu işlediği için yasa kapsamı dışında kaldığını ifade etti. Uyuşturucu suçlarının giderek arttığına vurgu yapan heyet, sanığı yargılandığı beş davadan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı. Heyet, sanığı 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı.