Şüpheli şahısta uyuşturucu bulundu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da şüpheli görülerek aracında yapılan aramada uyuşturucu bulunarak tutuklanan zanlı Innocent Imogırıe bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Murat Döşenci, 9 Mayıs’ta saat 17.30’ta Narkotikte görevli bir polis ekibince okullar yolunda aracıyla şüpheli görülen zanlı Innocent Imogırıe’nin aracının durdurularak, zanlının huzurunda yapılan aramada 24 gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis memuru Murat Döşenci, zanlının sorgusunda Nisan ile Mayıs 2018 tarihleri arasında KKTC’ye 7 gram ağırlığında yine hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddeyi ithal ettiğini itiraf ettiğini anlattı.Zanlının gönüllü ifade verdiğini ancak tahkikatın devam ettiğini belirten Döşenci, zanlının bir gün tutuklu kalmasını talep etti. Zanlının avukatı talebe itiraz etmedi. Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, talebi onayladı.