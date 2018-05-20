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Şüpheli hareketleri ele verdi

Lefkoşa Lokmacı Kara Kapısından ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken şüpheli tavırları nedeni ile tespit edilerek tutuklanan zanlı Barış Akartürk bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Şüpheli hareketleri ele verdi

Lefkoşa Lokmacı Kara Kapısından ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken şüpheli tavırları nedeni ile tespit edilerek tutuklanan zanlı Barış Akartürk bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

20 Mayıs 2018 Pazar 16:51
Şüpheli hareketleri ele verdi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa Lokmacı Kara Kapısından ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken şüpheli tavırları nedeni ile tespit edilerek tutuklanan zanlı Barış Akartürk bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlı Barış Akartürk’ün 19 Mayıs tarihinde saat 22.30 sıralarında, Lefkoşa- Lokmacı Kara Kapısı’ndan KKTC'ye giriş yapmak istediği sırada hareketlerinden şüphelenen polislerin üzerinde yaptığı aramada pantolon cebinde beyaz kâğıda sarılı hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 3 gram ağırlığında madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis memuru Sevinç zanlının ifadesinde tasarrufundaki maddeyi Güney Kıbrıs’ta bir şahıstan 50 Euro karşılığı 3 gram olarak aldığı itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu vermiş olduğu ifadenin teyit tekzip edileceğini ayrıca alınan emarenin tahlile gönderileceğini belirterek ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Barış AkartürkUyuşturucu
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