Şüpheli Araçta Uyuşturucu Çıktı



Evrim KamalıMahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci Lefkoşa’da, Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde 23 Eylül tarihinde, saat 02.30 raddelerinde asayiş operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerinin şüpheli gördükleri bir aracı durdurmaları üzerine araç sürücüsü zanlı Sinan Dilim’in üzerinde yaptıkları aramada giymekte olduğu pantolon cebinde beyaz kâğıda sarılı yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulduklarını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verdiğini ve teyit tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca emare olarak alınan maddenin tahlile gönderileceğini belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.