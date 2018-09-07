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Sungur paraları cebe attı

Sungur paraları cebe attı

07 Eylül 2018 Cuma 18:02
Sungur paraları cebe attı

Sungur paraları cebe attı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak’ta Bovita Winery Otel isimli işletmede ayni yerde depo müdürü olarak çalışmakta olan Mustafa Sungur, kendisine raf yapılması için verilen 7 bin TL’yi cebe indirdi. Yapılan rafların parasını alamayan şirket ise otelden parasını isteyince gerçek ortaya çıktı.

Otel sahibinin polise durumu bildirmesi üzerine, zanlı tutuklanarak dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis çavuşu Tufan Yoncacı, mahkemede verdiği ifadede zanlı Mustafa Sungur’un “Emanetçi tarafından sirkat” tarafından tutuklandığını anlattı. Polis çavuşu Tufan Yoncacı, zanlının Ilgaz'da faaliyet gösteren direktörünün F.B.’nin olduğu Bovita Winery Otel isimli işletmede ayni yerde depo müdürü olarak çalıştığını söyledi.

“Kendisine emanet edilmiş olan parayı çaldı

Yoncacı, zanlının otelin depo bölümüne 50 adet raf yaptırmak üzere şirket muhasebesinden 1 bin TL nakit para aldıktan sonra konu rafları yapılması için anlaşmış olduğu K.K.’ye herhangi bir ödeme yapmayarak kendisine emanet edilmiş olan parayı çaldığını kaydetti. Olayın polisin bilgisine, 6 Eylül tarihinde geldiğini ifade eden Yoncacı, otelin muhasebecisinden olayın doğruluğunun ödeme fişi ile doğrulandığını ifade etti.

“3 gün tutuklu kalacak”

Polis çavuşu, K.K.’nin ifadesinde 50 adet raf yapımı için zanlının, kendisi ile görüştüğünü ve 8 bin 792 TL için kendisine fiyat verildikten sonra raf yapımı için kendisi ile anlaşıldığını akabinde 7 Temmuz tarihinde rafları otele gidip takarak zanlının teslim almasına rağmen ödeme almadığı yönünde ifade verdiğini kaydetti. Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını kaydeden Yoncacı, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın yeni başladığına dikkati çekerek zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa SungurParaçaldıBovita Winery Otel
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