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Suçunu kabul etti

Haspolat - Güngör yolu üzerinde faaliyet gösteren Picobelle isimli iş yerinin kapı camını kırıp içeriden hırsızlık yapan zanlı Thebe Frank, tutuklanmasının ardından bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Suçunu kabul etti

Haspolat - Güngör yolu üzerinde faaliyet gösteren Picobelle isimli iş yerinin kapı camını kırıp içeriden hırsızlık yapan zanlı Thebe Frank, tutuklanmasının ardından bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

24 Nisan 2018 Salı 16:18
Suçunu kabul etti

Frank teminata bağlandı

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat - Güngör yolu üzerinde faaliyet gösteren Picobelle isimli iş yerinin kapı camını kırıp içeriden hırsızlık yapan zanlı Thebe Frank, tutuklanmasının ardından bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ercan Kunduracı olayla ilgili bulguları aktardı. Kunduracı huzurda bulunan zanlı Thebe Frank'ın 21 Nisan 2018 tarihinde, saat 05.00 sıralarında, Haspolat 'da faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Mustafa Çalışkan'ın yaptığı Picobelle isimli Bar’ın doğuya bakan 62x188 ebatlarındaki alüminyum kapısının çift camını kasten ve kanunsuz olarak olay yerinde bulunan sandalye ile kırıp hasara uğrattıktan içeriye girdiğini söyledi. Polis olayın akabinde zanlının söz konusu iş yerinin Bar bölümünde muhafaza edilen toplam 388 TL değerindeki çeşitli markalardaki 10 şişe alkollü içkiyi ve 300 TL nakit parayı alıp kaçtığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Kunduracı zanlının kamera görüntülerinden tespit edildiğini ve evinde mahkeme emri ile yapılan aramada çalınan içki şişelerinin ikametgâhında tespit edilerek emare olarak alındığını ancak paranın bulunamadığını belirtti. Polis memuru Ercan Kunduracı tutuklanan zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini ve aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek öğrenci olan zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, hafta 1 gün ispati vücut etmesi 10 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 24.04.2018 16:26
Anahtar Kelimeler:
Thebe FrankHırsızIş YeriPicobelle
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