Polisiye Olaylar:
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18 Ocak 2017 Çarşamba 16:25

Suçuna, Suç Ekledi

Suçuna, Suç Ekledi
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Suçuna, Suç Ekledi

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 7 Ocak tarihinde askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçen ve 17 Ocak tarihinde yine aynı yolda giriş yapmak isterken yakalan zanlı Hakan Yetek tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Aytan Özoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Özoğlu huzurda bulunan zanlı Hakan Yetek’in 7 Ocak tarihinde askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçtiğini ve 17 Ocak tarihinde de yine aynı yoldan giriş yapmaya çalışırken suçüstü yakalandığını söyledi. Polis zanlının vermiş olduğu ifadesinde ayrıca 1 Ocak tarihinde bir depodan 39 Karton sigara çaldığını da itiraf ettiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak bir tahkikat başlatıldığını incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı ilk etap da 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.



 
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Anahtar Kelimeler
Hakan YetekGüney KıbrısAskeri Yasak Bölge
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