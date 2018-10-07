Suçluyu çalıntı botla kaçıracaktı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lapta’da T.C.’ye ait koy içinde bağlı olan ‘Zodiac bot’ un halatlarını suç işlemek için keserek kontak kısmına anahtar uydurup çalan zanlı Mustafa Karahoca, tutuklandı. Zanlı, bugün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Süleyman Taluğ, zanlının “Sirkat” ve “Kasti hasar” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis memuru, zanlının 5 Ekim tarihinde Alsancak’ta T.C.’ye ait koy içindeki bot’un halatlarını keserek çaldığını anlattı. Polis memuru Süleyman Taluğ, zanlının uyuşturucu suçundan askıda davası bulunan M.F.Ö., isimli şahsın ülkeden yasa dışı yollardan kaçmasını sağlamak için çaldıkları botun bozularak kıyıya vurması sonucu gerçeğin ortaya çıktığını kaydetti. M.F.Ö., isimli şahsın ve bir kişinin daha arandığını ifade eden Taluğ, soruşturmanın geniş çaplı olduğunu belirterek 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Polis şahadeti üzerine söz hakkı alan zanlı, “Ben babasını tanıyorum, uyuşturucu ile yakalandığını öğrenince geri çekildim” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen, zanlı aleyhindeki soruşturmanın ciddiyetine dikkati çekerek zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.