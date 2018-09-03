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Suçlarını kabul ettiler

Suçlarını kabul ettiler

03 Eylül 2018 Pazartesi 17:40
Suçlarını kabul ettiler

Kunna Tutuklu Yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Düzova’da meydana gelen Hayvan Sirkatı meselesi ile ilgili olarak görülen zanlılar Serdar Kunna ve A.A. (E-16) tutuklanmalarının ardından bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Demirhan Polis Karakolu’nda görev yapan polis memuru Yücel Kuşcuoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Kuşcuoğlu, 30 Ağustos'ta, saat 20.30 raddelerinde Düzova’da, zanlıların kullanımlarında bulunan GD 111 plakalı Ford Fiesta van araç ile Cihangir’de sakin Mehmet Okduman’ a ait küçükbaş hayvan ağılının güneye bakan kapalı ve kilitli vaziyette bulunan giriş kapısı üzerindeki asma kilidi hasar yapmaksızın açıp içeriye girdikten sonra, konu mandıra içerisinden 3 adet erkek, 2 adet dişi melez cinsi 5 aylık kuzuları sirkat etiklerini söyledi.

Suçlarını kabul ettiler

Polis, zanlıların hayvanları kullanımlarında bulunan GD 111 plakalı araca yükleyip olay mahallinden ayrıldıklarını ve Haspolat’da, 5 adet kuzu ile birlikte suçüstü tespit edilerek tutuklandıklarını anlattı. Polis zanlıların mesele ile ilgili olarak göünüllü ifade verip, suçlarını kabul ettiğini kaydedetti. Polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, Nisan 2018 tarihinde Haspolat’ta gerçekleşen iki ayrı hayvan sirkati suçu işlediklerini itiraf ettiklerine vurgu yaptı.

Ellerimle teslim ettim

Kuşcuoğlu, zanlı Serdar Kunna’nın ev açma, ambar açma, hayvan sirkati gibi birçok sabıkası olduğunu belirten, sabıka kaydını mahkemeye emare olarak sundu. Kuşcuoğlu, zanlı Kunna’nın tutuklu, çocuk zanlının ise tutuksuz yargılanmasını talep etti. Polis şahadeti üzerine söz alan çocuk zanlının babası, “Babası olarak, bu hayvan hırsızlığından haberdar oldum. Değirmenlik Polis Karakolu’na ellerimle teslim ettim. Oğlum beni aradı ve Serdar’ın hayvanları satın aldığını söyleyerek onu kandırdığını söyledi. Serdar, oğlumu kandırdı” dedi. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlı Serdar Kunna’nın 1 ayı geçmemek kaydıyla Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. Hacımulla, çocuk zanlının ise yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışının yasaklanması, KKTC vatandaşı iki kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
HırsızçaldıKuzuSerdar Kunna
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