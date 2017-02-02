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02 Şubat 2017 Perşembe 06:41

SUÇLARINI İTİRAF ETTİ!

SUÇLARINI İTİRAF ETTİ!
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SUÇLARINI İTİRAF ETTİ!

Girne’de bir eve girerek, içinde para ve ziynet eşyası olan çelik kasa ve 3 adet tv çalan Gökhan Baş’la ilgili soruşturma tamamlandı ve yargılanıncaya kadar cezaevine gönderildi

Girne’de 2016 yılı Aralık ayı içerisinde, suç ortağı Mehmet Ayık ile birlikte bir eve girerek hırsızlık yaptığı tespit edilen ve polis tarafından tutuklanan Gökhan Baş’la ilgili soruşturma tamamlandı. Baş, davaları görüşülünceye kadar 2 ayı geçmemek şartıyla hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Gökhan Baş, Girne’de 2016 yılı Aralık ayı içerisinde suç ortağıyla birlikte bir eve girerek, 3 adet Samsung marka Led televizyon, içerisindeki ziynet eşyaları ve nakit paralarla birlikte elektronik çelik kasa, ayakkabı ve 2 şişe içki çalmakla suçlanmış, suç ortağı olarak tespit edilen Mehmet Ayık ise yurt dışına kaçmıştı.

Aleyhinde yürütülen polis soruşturması tamamlanan Gökhan Baş dün teminata bağlanılmak üzere dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen davada, iddia makamı, Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz’u tanık olarak dinletti.

Polis memuru Yavuz, zanlı Gökhan Baş’ın “ev açma” ve “sirkat” suçlarından methaldar olduğunu kaydetti.

Yavuz, zanlının bir gönüllü ifade verdiğini ve suçunu kabul ettiğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Yavuz, zanlının davalarında hazır olabileceği uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tahkikat memurunun şahadetini dikkate alan Yargıç Mesut Mesutoğlu da, zanlı Gökhan Baş’ın, davaları görüşülünceye kadar 2 ayı geçmemek şartıyla hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine karar verdi.

Kıbrıs

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