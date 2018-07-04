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Suç işlemeye devam

Suç işlemeye devam

04 Temmuz 2018 Çarşamba 18:12
Suç işlemeye devam

Suç işlemeye devam

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Şubat ayında Yasadışı sanal bahis operasyonu sırasında tutuklanarak gözaltına alınan zanlılardan Mustafa Abraşoğlu ile Hakan Törehan, bu kez de “Başkasının Kimliğine Bürünme” ve “Sahtekârlıkla Kayıt Temini” suçlarına karıştı.

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen duruşmada Başsavcılık adına Savcı Emine Taşkın, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz’u tanık olarak dinletti. Zanlı Mustafa Abraşoğlu’nun 1 Temmuz günü Girne’de meydana gelen “Başkasının Kimliğine Bürünme” ve “Sahtekârlıkla Kayıt Temini” suçlarından methaldar olduğunu belirten polis memuru Ömer Yavuz, meseleyle ilgili yürütülen soruşturmanın halen yeni başladığını, Hakan Törehan’ın halen aranmakta olduğunu, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu dile getirdi. Polis Memuru Ömer Yavuz, serbest kalması halinde yürütülen kapsamlı soruşturmaya etki etme olasılığı yüksek olan zanlının tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın selameti için 2’şer gün tutukluluk emri verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa AbraşoğluHakan TörehanSanal BahisSahte Evrak
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