Polisiye Olaylar:
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06 Ocak 2017 Cuma 13:27

Suç işledi “Kovduk”, Kaçak olarak geldi yine suç işledi

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Suç işledi 'Kovduk”, Kaçak olarak geldi yine suç işledi
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Suç işledi “Kovduk”, Kaçak olarak geldi yine suç işledi

EVRİM KAMALI
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER

Akıncılar - Ercan anayolu üzerinde, polis tarafından 4 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda tasarrufularından gümrüksüz olarak bulundurdukları yüklü miktarda pirinç ile yakalanan zanlılar Zahid Masood ve İmran İmran ek tutukluluk süresi talebi ile bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Ercan Kunduracı olayla ilgili bulguları aktardı. Kunduracı huzurda bulunan zanlılar Zahid Masood ve İmran İmran’ın 4 Ocak tarihinde saat 21.00 raddelerinde Akıncılar - Ercan anayolu üzerinde, polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda Zanlı Masood’un kullanımında bulunan araç içerisinde yapılan aramada toplam 25 kilo Güney Kıbrıs menşeli pirinç bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis bahse konu şahıs ile araçta yolcu olarak bulunan İmran İmran’ın tutuklandığını ve yürütülen ileri soruşturmanda zanlıların askeri yasak bölgeyi ihlal ederek pirinçleri Güney Kıbrıs’tan aldıktan sonra birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye kanunsuz giriş yaptıklarının tespit edildiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini zanlı İmran İmran’ın 29 Ağustos 2015 tarihinde başka 3 kişi ile işlemiş oldukları sahte evrak düzenleme suçundan mahkûm olmasının ardından ihraç edildiğini tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının hangi yasa dışı yoldan ülkeye geldiğinin araştırıldığını da belirterek soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

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