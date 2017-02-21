Sözlü Tartışmada Kan Döküldü



Mağusa’da misafirliğe giden 19 yaşındaki K.M., ayni evde yine misafir olarak bulunan ve aralarında sözlü tartışma çıkan Mehmet Bahçecioğlu’nu kalçasından bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklandı. “Yaralama” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanan K.M., kendisine kefil girecek iki kişi bulamadığı için 1 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildiMeselenin tahkikat memuru Ersoy Saydağ, zanlı K.M.’in 19 Şubat tarihinde Fikret Kuruağaç’ın evinde misafir olarak bulunduğu sırada yine ayni evde misafir olarak bulunan ve aralarında sözlü tartışma çıkan Mehmet Bahçecioğlu’nu, masa üzerinde bulunan toplam uzunluğu 18,5 cm olan meyve bıçağı ile sağ kalça kısmına 1 kez sokmak suretiyle yaraladığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Saydağ, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı K.M.’in kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine ve 2 KKTC vatandaşının 20’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. Tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanan ancak kendisine kefil girecek 2 KKTC vatandaşı bulamayan zanlı K.M., 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.Yenidüzen