Soymak İçin Girdiği Markette Suçüstü Yakalandı



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Evrim KamalıGönyeli'de faaliyet gösteren Adamar Market isimli marketin kilitli olmayan penceresinden içeriye hırsızlık yapmak amacı ile giren zanlı Kudakwashe Mutadzakupa suçüstü yakalandı. Zanlı tutukluluk süresi talebi ile bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Umut Kulle olayla ilgili bulguları aktardı. Kulle huzurda bulunan zanlı Kudakwashe Mutadzakupa’nın 14 Ocak 2017 tarihinde, saat 23.30 sıralarında, Gönyelide faaliyet gösteren Adamar Market isimli marketin kilitli olmayan penceresinden içeriye girdikten sonra içeride bulunan para kasasının çekmecesini kırıp hasar verdiğini ve içinde muhafaza edilen 1500 TL nakit parayı çaldığını söyledi. Polis zanlının olay yerine gelen polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandığını ifade etti. Polis memuru Umut Kulle mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın henüz yeni başladığını ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.