Soykan Teminata Bağlandı



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Evrim KamalıMahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci huzurda bulunan zanlı Emre Soykan’ın 13 Kasım tarihinde saat 15.30 raddelerinde ülkemize Metehan Sınır Kapısından giriş yapmak isterken kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis zanlının tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması 2 haftada 1 gün ispati vücut etmesi, 3 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 30 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.