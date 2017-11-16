Polisiye Olaylar:
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16 Kasım 2017 Perşembe 17:27

Soykan Teminata Bağlandı

Soykan Teminata Bağlandı

Soykan Teminata Bağlandı
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Soykan Teminata Bağlandı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Kermiya kara giriş kapısından ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken tespit edilerek yakalanan zanlı Emre Soykan bugün teminat talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci huzurda bulunan zanlı Emre Soykan’ın 13 Kasım tarihinde saat 15.30 raddelerinde ülkemize Metehan Sınır Kapısından giriş yapmak isterken kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis zanlının tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması 2 haftada 1 gün ispati vücut etmesi, 3 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 30 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.


 
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UyuşturucuEmre Soykan
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