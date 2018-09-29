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Soygunu uzman çavuş yaptı
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Soygunu uzman çavuş yaptı

Soygunu uzman çavuş yaptı

29 Eylül 2018 Cumartesi 17:05
Soygunu uzman çavuş yaptı

Soygunu uzman çavuş yaptı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da büyük infiale neden olan Döviz bürosu soygununu gerçekleştiren zanlı asker çıktı. Polisin yürüttüğü geniş çaplı soruşturma kapsamında tespit edilerek tutuklananan Uzman Çavuş Onur Keskin bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Hasan Kemaneci olayla ilgili bulguları aktardı. Kemaneci 17 Eylül tarihinde, Lefkoşa'da Gefsi Döviz bürosunda meydana gelen soygun meselesi ile ilgili olarak başlatılan soruşturma neticesinde söz konusu soygunu işleyen kişinin zanlı Onur Keskin olduğunun tespit edilmesi üzerine tutuklandığını söyledi. Polis zanlının kalmakta olduğu lojmanda yapılan aramada olay günü giymekte olduğu kıyafetlerin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis ayrıca olayda kullanmış olduğu sarsılmaz marka tabancanın da bulunarak emre alındığını söyledi. Polis memuru Hasan Kemaneci zanlı Keskin’in gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini ayrıca çalmış olduğu paraları eğlenmek amaçlı çeşitli yerlerde harcadığı beyanında bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Anahtar Kelimeler:
Soygun Uzman çavuşOnur Keskin
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