Soygunculardan Biri Yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ozanköy’de 27 Aralık tarihinde sabah saat 05.00 raddelerinde Beloran mevki Şahin Vilları no:8’in balkon kapısını çalan ve kapının açılması ile evde bulunanları ellerindeki demir sopalarla darp ettikten sonra yere yatırıp “başınızı kaldırırsanız sizi öldürürüz” diyerek tehdit ettikten sonra soygun işleyen 5 kişiden biri dün yakalandı. Zanlı Wasiu Babetunde Sotoia, bugün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, zanlı Wasiu Babetunde Sotoia’nın önceki gün tutuklandığını anlattı. Zanlının, beraberindeki siyahi dört kişiyle 27 Aralık tarihinde sabah saat 05.00 raddelerinde Beloran mevki Şahin Vilları no:8’de oturan Nijeryalı S.A (E-23)’nın evine gittiklerini kaydeden Şengil, zanlıların kapıyı çaldığını, aynı evde kalan U.A.’nın kapıyı açtığını ve zanlıların demir çubuklarla saldırı gerçekleştirdiğini söyledi. Zanlıların evde bulunanları ellerindeki demir sopalarla darp ettikten sonra yere yatırıp “başınızı kaldırırsanız sizi öldürürüz” diyerek tehdit ettiğini kaydeden Şengil, zanlıların evden 520 Euro ve 195 TL’yi çaldıklarını ifade etti. Şengil, beş kişiden Wasiu Babetunde Sotoia’nın önceki gün tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden Şengil, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın selameti açısından 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.