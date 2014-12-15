Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Soyguncular İtham Edildi…

Lefkoşa’da meydana gelen soygun,

Soyguncular İtham Edildi…

Lefkoşa’da meydana gelen soygun,

15 Aralık 2014 Pazartesi 23:56
Soyguncular İtham Edildi…
banner238

Soyguncular İtham Edildi

Lefkoşa’da meydana gelen soygun, ciddi darp ve insan kaçırma olayı ile ilgili olarak aleyhlerine dava getirilen sanıklar Joseph Agbi ve İbrahim Koloda dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Gökhan Asafoğulları huzurunda itham edilmesinin ardından 25 Aralık 2014 tarihinde oturum yapacak olan Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesine havale edilmesine emir verdi.

Dava konusu olay şöyle olmuştu. Sanıklar Nijerya uyruklu Chicuke Aoback’ı ciddi şekilde darp edip, parasını aldıktan sonra arabaya bindirip baygın bir şekilde sokağa bırakıp kaçtıkları iddiası ile tutuklanmış ve aleyhlerine dava getirilmişti. 

Son Güncelleme: 15.12.2014 23:59
Anahtar Kelimeler:
Soyguncular İtham Edildi…
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
HAMİTKÖY ATATÜRK CADDESİ ASFALTLAMA ÇALIŞMASI TAMAMLANDI
HAMİTKÖY ATATÜRK CADDESİ ASFALTLAMA ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim