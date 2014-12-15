Soyguncular İtham Edildi…



Lefkoşa’da meydana gelen soygun, ciddi darp ve insan kaçırma olayı ile ilgili olarak aleyhlerine dava getirilen sanıklar Joseph Agbi ve İbrahim Koloda dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Gökhan Asafoğulları huzurunda itham edilmesinin ardından 25 Aralık 2014 tarihinde oturum yapacak olan Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesine havale edilmesine emir verdi.



Dava konusu olay şöyle olmuştu. Sanıklar Nijerya uyruklu Chicuke Aoback’ı ciddi şekilde darp edip, parasını aldıktan sonra arabaya bindirip baygın bir şekilde sokağa bırakıp kaçtıkları iddiası ile tutuklanmış ve aleyhlerine dava getirilmişti.