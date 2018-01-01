Soygun Zanlısı 8 Gün Daha Tutuklu Kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ozanköy’de 27 Aralık 2017 tarihinde beraberindeki 4 kişi ile birlikte Nijeryalı bir şahsın evini basıp, evde bulunan iki kişiyi darp edip paralarını çaldığı öne sürülen zanlı Wasiu Babetunde Sotoia bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı hakkında 8 gün ek tutukluluk süresi talep edildi.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, zanlı Wasiu Babetunde Sotoia’nın beraberindeki siyahi dört kişiyle, 27 Aralık 2017 tarihinde sabah saat 05.00 raddelerinde Beloran mevki Şahin Vilları no:8’de oturan Nijeryalı S.A (E-23)’nın evine gittiklerini kaydetti. Şengil, zanlıların kapıyı çaldığını, aynı evde kalan U.A.’nın kapıyı açtığını ve zanlıların demir çubuklarla saldırı gerçekleştirdiğini söyledi. Zanlıların evde bulunanları ellerindeki demir sopalarla darp ettikten sonra yere yatırıp “başınızı kaldırırsanız sizi öldürürüz” diyerek tehdit ettiğini kaydeden Şengil, zanlıların evden 520 Euro ve 195 TL’yi çaldıklarını ifade etti. Şengil, beş kişiden Wasiu Babetunde Sotoia’nın tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Zanlının telefonunu incelediklerini, elde edilen bulgularda Nijeryalı öğrencilerin çete kurduklarına, kara para akladıklarına dair kanıtlar tespit ettiklerini, yüksek meblağlarda paraların söz konusu olduğunu, yaşanan olayın da hesaplaşmalardan kaynaklandığını kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahısların henüz bulunmadığını belirten polis, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onaylarken şiddet suçunu kabul eden zanlı para çalmadığını öne sürdü.