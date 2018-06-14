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Soygun zanlıları tutuklu yargılanacak

14 Haziran 2018 Perşembe 16:26
Soygun zanlıları tutuklu yargılanacak

Soygun zanlıları tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da alacaklı oldukları İsmet Doğan isimli şahıstan bıçak zoruyla eşyalarını çaldıkları öne sürülen Yılmaz Deveci ve Hakan Tomris, bugün teminat talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Meseleyi soruşturan polis, 11 Haziran 2018 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Başkent pansiyonun 21 numaralı odası içerisinde Yılmaz Deveci (E-25) ve Hakan Tomris’in (E-23), aralarında alacak verecek meselesi bulunan İsmet Doğan ile tartıştıktan sonra zanlı Deveci’nin tasarruflarında bulunan bıçağı adı Doğan’ın boğzasına dayadıktan sonra İsmet Doğan’a ait bir adet dizüstü bilgisayar, bir adet cep telefonu, para cüzdanını ve içerisinde bulunan 300 TL parayı, pasaportunu ve banka kartlarını alıp olay yerinden ayrıldıklarını söyledi. İki zanlının pansiyondan ayrıldıktan sonra Doğan’ın peşlerinden gittiğini, zanlı Deveci’nin yine bıçağı sallayarak, “Parayı getir eşyalarını al”dediğini kaydeden polis, zanlı Deveci’nin Lefkoşa’da Tomris’in ise Ercan’dan çıkış yaparken tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlıların çaldıkları eşyaların bulunduğunu, iki zanlının da KKTC’de turist olarak bulunduğunu ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme her iki zanlının tutuklu yargılanmasına karar vererek, 2 ay süreyle cezaevine gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
İsmet DoğanYılmaz Deveci Hakan TomrisSoygunPara
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