Soygun soruşturması sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Sokak ortasında silah tehdidi ile araç durdurup yüklü miktarda para çaldıkları tespit edilen Ahmet Sarıkılıç ve Serkan Bilir aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Girne’de Mehmet Ali Güngörmüş’ün kullanımındaki aracın önünü silahla keserek Güngörmüş’ün başına çekiç vurup tasarrufunda bulunan 198 bin 135 TL, 200 Sterlin, 402 dolar, 195 Euro, 5 bin 855 TL değerinde çek yapraklarını çalan Ahmet Sarıkılıç ve Serkan Bilir aleyhindeki soruşturma devam ederken, olayla bağlantılı tutuklanan Sevgi Ünver serbest bırakıldı. Zanlılar dün ek süre talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis çavuşu Metin Düzener, zanlılar Ahmet Sarıkılıç ve Serkan Bilir’in “Kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarruf”, “Soygun”, “Yaralama”, “Kasti hasar”, “Tecavüz-i Alet Taşıma”, “Ciddi Darp” suçlarından tutuklandıklarını anlattı. Polis çavuşu Metin Düzener, soygun olayının Ertuğrul Kumcuoğlu Sokak üzerinde yaşandığını söyledi. Yüzü maskeli üç erkek şahsın, Bektaş Gıda Ltd’de çalışan Mehmet Ali Güngörmüş’ün kullanımındaki HP 914 plakalı aracın silahla önünü kestiğini ifade eden Düzener, şahısların Güngörmüş’ün kullanımındaki aracın ön camına çekiçle vurduklarını kaydetti. Düzener, üç maskeli şahsın Güngörmüş’ün başına çekiçle vurup yaraladıktan sonra tasarrufunda bulunan 198 bin 135 TL, 200 Sterlin, 402 dolar, 195 Euro, 5 bin 855 TL değerinde çek yapraklarını çalarak olay yerinden kaçtıklarını ifade etti. Olayın gerçekleştiği bölgede incelenen kamera görüntülerinde zanlıların eşkâllerinin tespit edildiğini kaydeden Düzener, Bilir ve Sarıkılıç’ın evlerinin önünde yakalandıklarını anımsattı. Polis çavuşu, soygunda kullanılan JA 177 plakalı salon aracın Serkan Bilir tarafından 9 Eylül tarihinde Dağyolun’da zanlı Serkan Bilir tarafından 5 bin TL’ye satın alındığını kaydetti. Yapılan araştırmalarda aracın kaydı olmadığını tespit ettiklerini ifade eden Düzener, bulunan kiralık aracında Bilir ve Sarıkılıç adına kayıtlı olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Düzener, yapılan araştırmalarda JA 177 plakalı aracın satın alındığı gün Dağyolu’na zanlı Bilir ve Sarıkılıç’ın birlikte gittiklerini tespit ettiklerini kaydetti.

Soygun günü zanlı Bilir ve Sarıkılıç’ın şuan aranmakta olan ve yurt dışına kaçan Osman Koçarslan’ı Ercan Havalimanı’na birlikte götürdüklerini tespit ettiklerini ifade eden Düzener, zanlıların aynı gün kiralık araçla Mağusa’ya gittiklerini belirtti. Düzener, Sarıkılıç’ın hesabına yüklü miktarda para yatırdığı ayrıca zanlı Bilir’in kardeşinin hesabına da yüklü miktarda para yatırıldığının tespit edildiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini 30 kişinin sorgulanarak 11 kişinin ifadelerinin alındığını söyleyen polis çavuşu, zanlıların suçlarla ilgili ifade vermediklerini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken birçok ifade ve incelenmesi gereken görüntüler olduğunu söyleyen Düzener,

ifadelerde bazı isimlerin geçtiğini ve bulunup soruşturulması gerektiğini ifade ederek 7 gün daha tutukluluk talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek, 7 gün daha tutuklu kalmalarına karar verdi.