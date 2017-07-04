SORUŞTURMA TAMAMLANDI!

Narkotiğin Lapta’daki operasyonu sonucu yakalanan Ahmet Gulle teminatla serbest kaldı, Reşit Sağıroğlu cezaevine gönderildi

Girne’ye bağlı Lapta Köyünde geçtiğimiz günlerde narkotik polisinin başarılı operasyonu sonucu ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili tutuklanan Reşit Sağıroğlu ve Ahmet Gulle aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Sağıroğlu ve Gulle aleyhlerinde alınan tutukluluk süreleri dolarken dün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Barış Duman mahkemede verdiği ifadede zanlılar Reşit Sağıroğlu ve AhmetGulle’nin Lapta’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklandıklarını anlattı.Polis çavuşu Barış Duman, zanlı Reşit Sağıroğlu’nun evinde mahkeme emri ile yapılan aramada 2 ayrı naylon içinde 8 gram kokain elegeçirdiklerini, Sağıroğlun’dan yapılan sorgulamada söz konusu kokaini 26 Haziran’da zanlı Ahmet Gulle’den aldığını itiraf ettiğini söyledi.Duman, aynı gün mahkeme emri ile Ahmet Gulle’nin nişanlısının evinde arama yapıldığını ve evde Gulle’ye ait olduğu öğrenilen 1 gramhintkeneviri ele geçirdiklerini ve zanlı Gulle’nin eve arama yapıldığı esnada geldiğini ve tutuklandığını kaydetti.Polis çavuşu Barış Duman, zanlılar hakkında soruşturmanın tamamlandığını belirterek uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.Yargıç Mesut Mesutoğlu, Reşit Sağıroğlu’nun davaları görüşülünceye kadar 45 günü geçmeyecek şekilde cezaevine, Ahmet Gulle’nin davalarıgörüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 50 bin TL kefalet ve 100 bin TL şahsi kefalet imzaederek serbest bırakılmasına karar verdi.