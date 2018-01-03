banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116052
ALTIN
159.325
DOLAR
3.7650
STERLİN
5.0879
EURO
4.5272
Girne’de Bonzai Operasyonu
Girne’de Bonzai Operasyonu
13 yaşındaki kıza cinsel saldırı
13 Yaşındaki Kıza Cinsel Saldırı
Kız meselesi bar dağıttırdı
Kız Meselesi Bar Dağıttırdı
Temizlikçi cüzdanı da süpürdü
Temizlikçi Cüzdanı Da Süpürdü
banner256

SON 2 GÜNDE UYUŞTURUCUDAN 20 KİŞİ TUTUKLANDI

KKTC’nin farklı bölgelerinde son 2 günde biri kadın 20 kişi hintkeneviri, exstacy ve sentetik cannabinoid tipi uyuşturucu bulundurmaktan veya bunduranlarla bağlantılarından dolayı tutuklandı.

SON 2 GÜNDE UYUŞTURUCUDAN 20 KİŞİ TUTUKLANDI

KKTC’nin farklı bölgelerinde son 2 günde biri kadın 20 kişi hintkeneviri, exstacy ve sentetik cannabinoid tipi uyuşturucu bulundurmaktan veya bunduranlarla bağlantılarından dolayı tutuklandı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 17:53
SON 2 GÜNDE UYUŞTURUCUDAN 20 KİŞİ TUTUKLANDI
banner238

SON 2 GÜNDE UYUŞTURUCUDAN 20 KİŞİ TUTUKLANDI

HIRSIZLIKTAN TUTUKLANANLARIN SAYISI DA 8
 

KKTC’nin farklı bölgelerinde son 2 günde biri kadın 20 kişi hintkeneviri, exstacy ve sentetik cannabinoid tipi uyuşturucu bulundurmaktan veya bunduranlarla bağlantılarından dolayı tutuklandı.

Polis bülteninden derlenen bilgilere göre, dün Ledra Palas Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan 23 yaşındaki L.M. isimli kadının üzerinde 28 gram hintkeneviri bulundu. Bu olayla bağlantılı olarak M.A.N’nin (E-22) üzerinde de yarım gram hintkeneviri bulundu. 2 genç yanında bağlantılı görülen S.W.M. (E-20) de tutuklandı.

Gazimağusa’da dün yapılan operasyonlarda ise, 3 ayrı olayda 9 kişi tutuklandı. Evinde ekili hintkeneviri bulunan E.K (E-22), aracında 7 gram hintkeneviri bulunan S.F.K. (E-30) ve aynı araçta bulunan A.B.İ.H. (E-25), evinde hintkeneviri bulunan S.O.A. (E-18) ile bağlantılı görülen B.R.S. (E-32) ve U.S.U. (E-23) tutuklandı. 

Aynı bölgede S.H.G. (E-22), F.A.  (E-22) ve U.K (E-20) de, evlerinde MDMA (Exstacy) türü uyuşturucu içerdiğine inanılan hap bulundurmaktan tutuklandı.

Gazimağusa’da bugün de Y.A.Y.E.M’nin (E-23) evine  baskın yapıldı. Polisleri görünce hintkeneviri türü uyuşturucuyu evden dışarıya attığı belirlenen Y.A.Y.E.M. ile evde bulunan M.M.M. (E-25), R.B. (E-27) ve L.S.  (E-21) tutuklandı.

Girne’de dün yapılan operasyonda ise, evinde 12 gram cannabinoid bulunan G.O.J.O. (E-20) tutuklandı.

Güzelyurt’ta da, şüpheli davranışları nedeniyle aranan  E.A’nın (E-26) üzerinde cannabinoid türü uyuşturucu bulundu ve  bağlantılı görülen A.H. (E-27), H.M. (E-27) ile birlikte tutuklandı.

HIRSIZLIKTAN DA TOPLAM 8 KİŞİ TUTUKLANDI

Hırsızlıktan da farklı bölgelerde toplam 8 kişi tutuklandı.

Güzelyurt’ta Ümra Kuyumculuk ve Gunna İletişim isimli iş yerlerinden saat,  çakmak, cep telefonu ve şarj cihazları çalınmasıyla ilgili olarak  S.T.(E-20); Lefkoşa’da Snap Bar’a kasti zarar vererek  içki çalmaktan da O.K. (E-26), R.K. (E-27), K.D. (E-21) ve A.D. (E-23) tutuklandı.

Lefkoşa’da bir kumarhanede çalışan  X.H.T.(K-39) de bir müşteri tarafından düşürülen para cüzdanı ve içindeki 900 TL’yi çalmaktan, Girne'de araç içerisinden 4.320 TL nakit parayı çalmaktan M.V.Z. (E-27) ve başka bir araçtan 450 TL nakit para ve bir adet I-Phone 6 cep telefonu çalmaktan da S.M. (E-27) tutuklandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne’de Bonzai Operasyonu
Girne’de Bonzai Operasyonu
Baltalı Çete Yakalandı
Baltalı Çete Yakalandı
Soygun Zanlısı 8 Gün Daha Tutuklu Kalacak
Soygun Zanlısı 8 Gün Daha Tutuklu Kalacak

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim