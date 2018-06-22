Şölen tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Çatalköy’de gönül ilişkisi olduğu Ayşen Kanburoğlu’na öfkelenerek, tabanca ile iş yerini basan ve eski kız arkadaşını öldürmek için olay yerine g,ittiğini itiraf eden zanlı Oktay Şölen aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlı, bugün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Şölen’in avukatı Mustafa Şener, cezaevi talebini ret edince teminat duruşması yapıldı. Duruşmada, zanlının oğlu ve annesi kefil olarak dinletilirken, Şölen’de kendini tanık kürsüsünde savundu.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis çavuşu Üzeyir Kürşat Koşer olayla ilgili bulguları aktardı. Koşer, zanlı Oktay Şölen’in “Katle teşebbüs”, “Kanunsuz ateşli silah taşıma, ateş etme” ve “Kasti hasar” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis çavuşu Üzeyir K. Koşer, zanlının tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu markası meçhul 7.65 tabanca ile önceden gönül ilişkisi olduğu Ayşen Kamburoğlu’nun işletmeciliği yaptığı bara gittiğini söyledi. Koşer, zanlının önce yönetimindeki araç ile masalarda oturan müşterilerin üzerine aracını sürdüğünü daha sonra, sopa ile camları kırarak kasten hasara uğrattığını belirtti. Zanlının tasarrufunda bulundurduğu tabanca ile Ayşen Kamburoğlu ve beraberinde bulunan A.N. ve J.K, ,isimli şahıslara 5 el ateş ettiğini ifade eden Koşer, görgü tanıklarının polisi araması ile zanlının olay yerinde yakalandığını ifade etti. Koşer, zanlının tutuklandıktan sonra tabancayı kimden ve nereden aldığına dair çelişkili ifadeler verdiğini belirtirken, Lefkoşa’da evinde arama yapıldığını söyledi. Şölen’in Kamburoğlu’nu öldürmek için iş yerine gittiğini gönüllü ifade vererek itiraf ettiğini anımsatan Kürşat, olaya birebir tanıklık eden 7 kişiden ifade alındığını, kamera görüntülerinin incelendiğini söyledi. Koşer, incelenen görüntülerde zanlının olay yerine 20 dakika ara ile iki kez gittiğini ilk gidişinde hem iş yerinin camlarını hem iki arabaya zarar vererek camları kırdığını, ikinci gidişinde ise tasarrufunda bulundurduğu tabanca ile 5 el ateş ettiğinin görüldüğünü belirtti. Zanlının akli dengesinin yerinde olmadığına dair ifade verdiğini kaydeden Koşer, Şölen’in Barış Ruh Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirildiğini, rapor verilmediğini ancak doktorun yaptığı açıklamada zanlının cezai ehliyeti olduğunu açıkladığını kaydetti. Soruşturmayı yürüten polis çavuşu, alınan bir bilgide zanlının bir silahı daha olduğunu ve konuyla ilgili ifade vermeyi ret ettiğini belirterek Şölen’in tutuklu yargılanması talebinde bulundu.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, “Katle teşebbüs” suçlarının toplumu huzursuz ve tedirgin eden suçlar olduğunu ifade ederek, zanlının yargılanması sonucu uzun süreli hapislik cezası alacağı suçlarla itham edildiğini kaydetti. Mesutoğlu, dinlenen tanıkların muteber olmadığına kanaat getirdiğini belirterek Şölen’in yargılanıncaya kadar 70 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.