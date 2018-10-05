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Sokak magandaları yakalandı
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Sokak magandaları yakalandı

Sokak magandaları yakalandı

05 Ekim 2018 Cuma 18:00
Sokak magandaları yakalandı

Sokak magandaları yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de meydana gelen “Vahim Zarar”, “Kasti Hasar”, “Ciddi Darp”, “Tecavüzkar Alet Taşımak” , “Kanunsuz Topluluk” ve “Rahatsızlık” suçlamasıyla tutuklanan zanlılar Abdurrahman Kaylak, Ömer Gezer, Ziya Can Boylu, Ramazan Kızıltoprak, Nurullah Uslu, Ali Erişik, Caner Kurumuş, Umut Büyükaslan ve Adil Uslu bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde Adli Şube’de görev yapan polis memuru Aygün Karagil olayla ilgili bulguları aktardı. Karagil, 03 Ekim 2018 tarihinde 18.20 raddelerinde Şirinler Sokak Gönyeli adresinde, Lefkoşa’da sakin Nardın Akram Hassan’ın kanunsuz olarak toplanan kimliği meçhul yaklaşık 20 kişi tarafından henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurmuş oldukları demir cop ile saldırdıklarını söyledi. Olayda saldırganların, müştekinin sağ eline bir kaç kez vurmak suretiyle sağ elinin kırılmasına sebebiyet verip vahim zarara uğratarak, elleri ve ayakları ile müştekinin vücudunun muhtelif yerlerine vurmak ciddi şekilde darp ettiklerini anlattı. Karagil, zanlının boynunda takılmış olan 22 ayar altın zincir kolyeyi çekmek suretiyle kopmasına ve ayakları ile SUL 229478 plakalı aracın sağ ön kapısına vurmak suretiyle kasti kasara uğrattıklarını mahkemeye aktardı. Karagil, kamera kayıtlarında görülen 9 zanlının tutuklandığını kaydetti. Aranan yaklaşık 8 kişi ve olay sırasında kullanılan tecavüzi aletler olduğuna değinen polis, tüm zanlıların polis nezaretinde üç gün süre ile tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Abdurrahman KaylakÖmer GezerZiya Can BoyluRamazan KızıltoprakNurullah UsluAli ErişikCaner KurumuşUmut Büyükaslan Adil UsluKavgaDarp
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