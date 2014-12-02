Sitede Şok Ölüm! Önce Zillere Bastı, Sonra... .

Olay, Konyaaltı İlçesi, Siteler Mahallesi 1321 Sokak’ta meydana geldi. Saat 17.00 sıralarında Tosun Sitesi C Blok’a giren 30 yaşlarında henüz kimliği tespit edilemeyen kadın, apartmanda bulunan 24 dairenin ziline bastıktan sonra yanında getirdiği iple kendini merdiven boşluğuna astı. Kadını aşağı inen apartman sakinleri buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede kadının öldüğünü belirledi.



ÖLÜMÜMDEN KİMSE SORUMLU DEĞİL NOTU



Yoldan geçerken rastgele apartmana girdiğini yazan kadın, ’Ölümümden kimse sorumlu değildir. Ben dinine bağlı birisiyim. Ancak yaşamamın da hiçbir anlamı yok. Bu yüzden intihar ediyorum. Organlarımın kadavra olarak kullanılmasına izin vermeyin’ yazılı not çıktı. Yapılan incelemenin ardından kadının cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, kimliğini belirlemek için çalışma başlatıldı.