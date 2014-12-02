Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Sitede Şok Ölüm! Önce Zillere Bastı, Sonra... .

Antalya’da kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, rastgele girdiği sitede dairelerin zillerine bastıktan sonra kendini merdiven boşluğuna astı. Ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını belirten kadının üzerinden bir not çıktı.

Sitede Şok Ölüm! Önce Zillere Bastı, Sonra... .

Antalya’da kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, rastgele girdiği sitede dairelerin zillerine bastıktan sonra kendini merdiven boşluğuna astı. Ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını belirten kadının üzerinden bir not çıktı.

02 Aralık 2014 Salı 14:28
Sitede Şok Ölüm! Önce Zillere Bastı, Sonra... .
banner238

 Olay, Konyaaltı İlçesi, Siteler Mahallesi 1321 Sokak’ta meydana geldi. Saat 17.00 sıralarında Tosun Sitesi C Blok’a giren 30 yaşlarında henüz kimliği tespit edilemeyen kadın, apartmanda bulunan 24 dairenin ziline bastıktan sonra yanında getirdiği iple kendini merdiven boşluğuna astı. Kadını aşağı inen apartman sakinleri buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede kadının öldüğünü belirledi.

ÖLÜMÜMDEN KİMSE SORUMLU DEĞİL NOTU

Yoldan geçerken rastgele apartmana girdiğini yazan kadın, ’Ölümümden kimse sorumlu değildir. Ben dinine bağlı birisiyim. Ancak yaşamamın da hiçbir anlamı yok. Bu yüzden intihar ediyorum. Organlarımın kadavra olarak kullanılmasına izin vermeyin’ yazılı not çıktı. Yapılan incelemenin ardından kadının cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, kimliğini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Son Güncelleme: 02.12.2014 14:38
Anahtar Kelimeler:
Sitede şok ölüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
HAMİTKÖY ATATÜRK CADDESİ ASFALTLAMA ÇALIŞMASI TAMAMLANDI
HAMİTKÖY ATATÜRK CADDESİ ASFALTLAMA ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim