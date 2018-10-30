Sırtından sekiz kez bıçakladı

30.10.2018 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Girne’de 13 Şubat Sokak üzerinde, T.K.(K-17) tasarrufunda kanunsuz olarak bulunan bıçak ile henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı tartıştığı Elmerry SANCHEZ (K-49)’i öldürmek kastı ile sırt kısmından sekiz kez bıçaklamıştır.

Olayda yaralanan Elmerry SANCHEZ kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisini müteakip Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Zanlı, T.K. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.