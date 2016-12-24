Siparişe Göre Hırsızlık!

SİPARİŞE GÖRE HIRSIZLIK!



Girne ve çevresinde birçok evden elektronik eşya, bilgisayar, telefon, ziynet eşyası çalıp çeşitli işyerlerine sattıkları tespit edilen 5 kişilik hırsızlık çetesi hakkındaki polis soruşturması devam ediyor. Başta Lapta olmak üzere Girne’nin birçok bölgesinde evlerden para, altın, ziynet eşyası, elektronik eşya çalan zanlılar Sedat Ersoy, Mehmet Avcı, Nesrin Bellikli, Mehmet Aslantürk ve Müslüm Yılmaz dün ek tutuklama talebi ile yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.Duruşmada aktarılan bilgilere göre, zanlı Müslüm Yılmaz, zanlılar Sedat Ersoy ile Mehmet Avcı’ya zaman zaman televizyon, bilgisayar gibi elektronik eşya siparişi veriyordu. Ersoy ile Avcı, Lapta ve Girne’de birçok evden çaldıkları elektronik eşyaları zanlı Yılmaz’a satması için teslim ediyordu. Alınan bir ihbar üzerine 20 Aralık tarihinde evine düzenlenen operasyonla tutuklanan Sedat Ersoy’un ardından suçla bağlantılı Mehmet Avcı, kız arkadaşı Nesrin Bellikli, suç ortakları Mehmet Aslantürk ve Müslüm Yılmaz yakalandı. Yakalan zanlılardan Nesrin Bellikli’nin çantasından bazı evlerden çalınan ziynet eşyaları, Mehmet Aslantürk’ün cebinde ise çalıntı altınlar bulundu.Poliste sorgulanan zanlılar Ersoy ile Avcı polise girdikleri 12 evin yerini gösterdi. Gösterilen evlerin sahiplerini bulan polis, zanlıların tasarrufunda bulduğu televizyon, bilgisayar, altın takı gibi eşyaları gösterdi. Bazı ev sahipleri eşyalarını polisteki emareler arasında bulurken, bazı ev sahipleri ise eşyalarını bulamadı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, Lapta ve Girne bölgesinde 20 evde meydana gelen hırsızlık olaylarının tümünden zanlıların sorumlu olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan zanlıların çalıp sattıkları elektronik eşyalar bazı kişilerde tespit edildi. Polis, hırsızlık mal alan şahıslara dava okudu.Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alınan zanlılar dün yeniden mahkemeye getirildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini, aranan birçok kayıp eşya, para, ziynet eşyası olduğunu açıkladı. Polis, zanlıların tutukluluk süresinin uzatılmasını talep etti. Mahkeme, zanlılar hakkında 6 gün ek tutukluluk kararı verdi.Star Kıbrıs