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Sipariş alma aletini çaldı

Sipariş alma aletini çaldı

14 Ekim 2018 Pazar 13:03
Sipariş alma aletini çaldı

Karadeniz 2 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da bir dönerciye müşteri olarak gidip döner yedikten sonra hesap ödemek için gittiği kasadan sipariş alma aletini çalan zanlı Mehmet Cuma Karadeniz tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet Polis memuru Necip Taşlı olayla ilgili bulguları aktardı. Taşlı huzurda bulunan ve ülkemizde TC uyruklu işçi statüsünde bulunan zanlı Mehmet Cuma Karadeniz’in 11 Ekim tarihinde saat 16.50 raddelerinde Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Kayro Döner isimli restorantta müşteri olarak bulunduğu ve hesabı ödeyeceği sırada yazar kasa masası üzerinde bulunan 3500 TL değerinde Samsung J1 marka el terminali sipariş cihazını sirkat ettiğini söyledi. Taşlı olayın polis bilgisine gelmesi üzerine incelenen kamera görüntülerinde zanlının tespit edildiğini ve 13 Ekim tarihinde derdest emri ile tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının vermiş olduğu ifadesinin teyit tekzip edileceğini halen daha incelenemesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek ilk etapda zanlının 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Cuma KaradenizHırsız
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