Sınırüstü'nde yagın

22.04.2018 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Sınırüstünde faaliyet gösteren Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nin kuzey batı kısmında KKTC’ye ait arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın neticesinde 20 dönüm kuru ot ve siteye ait ekili olan 43 adet zeytin, harnup ve nar fidanları kısmen, siteye ait telli alan içerisinde hurda durumda olan L 141, HA 271, GK 841 Plakalı araçlar kısmen, 150 metre uzunluğunda 2 mm. Çapında elektirik kablosu tamamen ve 170 Metre uzunluğunda 2 inç plastik su hortumu kısmen yanmıştır. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.