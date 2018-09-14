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Sınırdışı ettik ama kurtulamadık

Sınırdışı ettik ama kurtulamadık

14 Eylül 2018 Cuma 16:52
Sınırdışı ettik ama kurtulamadık

Sınırdışı ettik ama kurtulamadık

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemizde seri şekilde bir çok bölgede hırsızlık yaptıkları tespit edilen zanlılar Hussın Muohmad, Omar Chaddad, Ayoub Chaddad ve Muhammed Sami Alsayd Alrokhsi bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. İkisi kardeş olan zanlılar Omar Chaddad ve Ayoub Chaddad daha önce de askeri bölgeyi ihlal ederek, kuzeye geçip hırsızlık yapmış, hapis cezası yattıktan sonra sınır dışı edilmişti.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Alpaslan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı. Yavuz, zanlılar Hussın Muohmad, Omar Chaddad, Ayoub Chaddad ve Muhammed Sami Alsayd Alrokhsi’nin 29 Ağustos’ta 01.45- 02.00 saatleri arasında Lefkoşa’da sakin Savaş Burcu’ya ait Lefkoşa Ortaköy’de faaliyet gösteren Çağdaş Restorantın sağ yan cephesinde bulunan cama taş atıp, kırarak, camın alt kısmından geçen kirli su tahliye borusunu kırıp, içeriye girerek, restoranın içindeki bir adet sandalyeyi kırıp hasara uğrattılar. Polis memuru Alpaslan Yavuz, zanlıların daha sonra yazar kasa içindeki 500 TL nakit ve 100 TL medeni parayı yazar kasanın üst kısmında bulunan 14 adet 8 bin 461 TL meblağlı çek yapraklarını sirkat ettiklerini kaydetti. Polis, zanlıların misafir olarak kalmakta olduğu 19 Mayıs Sokak Kurucuoğlu Aprtmanı’nda 22.20 ile 23.00 saatleri arasında yapılan aramada muhtelemelen suç işlemekte kullanılan levye, eldiven, tornavida ve kar maskası, el feneri, çeşitli markalarda 10 cep telefonu, bin 620 TL nakit para, 100 dolar, laptop çantası içinde miktarı tespit edilemeyen 10 kuruş, 5 kuruş madeni para, 5 Euro kağıt para, 21 Euro, 80 cent madeni para, 7 adet muhtelif markalarda araç anahtarları tespit edildiğini belirtti.

Polis memuru Yavuz, Ayoub Chaddad’ın ifade verip, Girne’de markete ve Mağusa’da sebze dükkanına girererek, hırsızlık yaptıklarını itiraf ettiğini kaydetti. Yavuz, ayrıca zanlının ifadesinde Demirhan’da ismini bilmedikleri bir markete de girmeye teşebbüs ettiklerini ve Demirhan’dan araba çaldıklarını ancak araba bozuk olduğu için bölgede bıraktılarını itiraf ettiklerini söyledi.

Polis memuru Alparlan Yavuz mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın devam ettiğini ve zanlıların soruşturma maksatlı üç gün tutuklu kalmasını talep etti

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlıların methaldar olduğu suçların ciddi olduğunu ve soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Hussın MuohmadOmar ChaddadAyoub Chaddad Muhammed Sami Alsayd AlrokhsiHırsız
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