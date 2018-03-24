Sınır Dışı Ettik, Kaçak Geldi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize Türkiye’den düzenlemiş olduğu sahte kimlikle Girne Turizm Limanı’ndan giriş yapmak isterken tespit edilen zanlı Hüseyin Çiftçi tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru İbrahim Varol olayla ilgili bulguları aktardı. Varol huzurda bulunan zanlı Hüseyin Çiftçi’nin 1 Mart saat 08.30 sıralarında daha öncede ülkede kalan abisi Fikret Çiftçi’ye ait TC kimlik kartına kendi fotoğrafını yapıştırıp, sahneledikten sonra Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaptığını söyledi. Polis, zanlının önceki gün Mağusa’da çalıştığı işyerinde tespit edilerek gözaltına alındığını belirterek, zanlının 2008 yılında başkasının kimliğine bürünme suçundan dolayı KKTC’den ihraç edildiğini kaydetti. Zanlının ifade verip suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, soruşturmanın sürdüğünü belirterek zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.