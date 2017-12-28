banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114480
ALTIN
157.225
DOLAR
3.7685
STERLİN
5.0756
EURO
4.5043
Sınır Dışı Edilecek
Sınır Dışı Edilecek
Girne'de Uyuşturucu Operasyonu
Girne'de Uyuşturucu Operasyonu
Define Avcılarına 3’er Ay Hapis Cezası
Define Avcılarına 3’er Ay Hapis...
10 Ay Hapse Mahkûm Edildi
10 Ay Hapse Mahkûm Edildi
banner256
Flaş Haber
10 Ay Hapse Mahkûm Edildi
Kapat

Sınır Dışı Edilecek

Sınır Dışı Edilecek

28 Aralık 2017 Perşembe 22:18
Sınır Dışı Edilecek
banner238

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kuzey Kıbrıs’tan 2007 yılında vize borcundan dolayı ihraç edilen ve Eylül 2017 tarihinde kaçak bir şekilde ülkeye girdikten sonra Aralık ayında çıkış yaparken yakalanan 59 yaşındaki Sırrı Uludağ hakkında ihraç kararı verildi. Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yaparken 21 Aralık 2017 tarihinde yakalanan ve mahkeme kararıyla 7 gün süreyle cezaevine gönderilen sanık bugün duruşmaya çıkarıldı. Cezaevinde yargılanmayı beklediği süre dikkate alındı ve sanığın ülkeden ihraç edilmesine emir verildi. Girne Kaza Mahkemesi’nin verdiği ihraç kararının ardından sanık sınır dışı işlemleri tamamlanıncaya kadar cezaevine götürüldü.

Son Güncelleme: 28.12.2017 23:27
Anahtar Kelimeler:
KacakSırrı Uludağ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne'de Uyuşturucu Operasyonu
Girne'de Uyuşturucu Operasyonu
Define Avcılarına 3’er Ay Hapis Cezası
Define Avcılarına 3’er Ay Hapis Cezası
10 Ay Hapse Mahkûm Edildi
10 Ay Hapse Mahkûm Edildi

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim