Sınır Dışı Edilecek

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kuzey Kıbrıs’tan 2007 yılında vize borcundan dolayı ihraç edilen ve Eylül 2017 tarihinde kaçak bir şekilde ülkeye girdikten sonra Aralık ayında çıkış yaparken yakalanan 59 yaşındaki Sırrı Uludağ hakkında ihraç kararı verildi. Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yaparken 21 Aralık 2017 tarihinde yakalanan ve mahkeme kararıyla 7 gün süreyle cezaevine gönderilen sanık bugün duruşmaya çıkarıldı. Cezaevinde yargılanmayı beklediği süre dikkate alındı ve sanığın ülkeden ihraç edilmesine emir verildi. Girne Kaza Mahkemesi’nin verdiği ihraç kararının ardından sanık sınır dışı işlemleri tamamlanıncaya kadar cezaevine götürüldü.