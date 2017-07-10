Silahlı Kavga Zanlıları Teminata Bağlandı



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Evrim KamalıMahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Namık Özkan olayla ilgili bulguları aktardı. Özkan huzurda bulunan zanlılar Osman Berber ve İbrahim Şerifoğlu’nun 9 Temmuz tarihinde Değirmenlikte meydana gelen kanunsuz av tüfeği taşıma ve Ruhsatlı av tüfeğini suçundan methaldar olduklarını söyledi. Polis zanlı İbrahim Demiralp’ın aralarında çıkan tartışma sonucunda kendisine av tüfeği ile ateş eden ve önceden mahkemeye çıkarılan zanlı Murat Şerifoğlu üzerine huzurda bulunan zanlı Osman Berber’in adına kayıtlı tüfeği konu şahsın evinden alarak Şerifoğlu’nun üzerine doğrulttuğunu ve kanunsuz ateşli silah tasarrufu suçunu işlediğini ifade etti. Polis zanlı Osman Berber’in ise adına kayıtlı tüfeğini salimen muhafaza etmeme suçunu işlediğini belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.Talebi değerlendiren Yargıç Cenkay inan zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, iki haftada bir gün ispati vücut etmeleri ve KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 30’ar bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.