Polisiye Olaylar:
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10 Temmuz 2017 Pazartesi 16:00

Silahlı Kavga Zanlıları Teminata Bağlandı

Silahlı Kavga Zanlıları Teminata Bağlandı
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Silahlı Kavga Zanlıları Teminata Bağlandı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Değirmenlikte çıkan arsa kavgasında meseleye bağlantısı olan zanlılar Osman Berber ve İbrahim Demiralp’da tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Namık Özkan olayla ilgili bulguları aktardı. Özkan huzurda bulunan zanlılar Osman Berber ve İbrahim Şerifoğlu’nun 9 Temmuz tarihinde Değirmenlikte meydana gelen kanunsuz av tüfeği taşıma ve Ruhsatlı av tüfeğini suçundan methaldar olduklarını söyledi. Polis zanlı İbrahim Demiralp’ın aralarında çıkan tartışma sonucunda kendisine av tüfeği ile ateş eden ve önceden mahkemeye çıkarılan zanlı Murat Şerifoğlu üzerine huzurda bulunan zanlı Osman Berber’in adına kayıtlı tüfeği konu şahsın evinden alarak Şerifoğlu’nun üzerine doğrulttuğunu ve kanunsuz ateşli silah tasarrufu suçunu işlediğini ifade etti. Polis zanlı Osman Berber’in ise adına kayıtlı tüfeğini salimen muhafaza etmeme suçunu işlediğini belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Talebi değerlendiren Yargıç Cenkay inan zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, iki haftada bir gün ispati vücut etmeleri ve KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 30’ar bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

 
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Osman Berberİbrahim DemiralpSilahlı KavgaDeğirmenlik
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