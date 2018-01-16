Silah Zanlıları Teminata Bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de evinde ve aracın iki silah ile mermiler bulunan Hasan Kuloğlu ile olayla bağlantılı olduğu belirtilen Yunus Emre Menekşe hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar üç gün süren tutukluluğun ardından bugün teminat için Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, Girne’de 13 Ocak 2018 tarihinde saat 11.00 sıralarında Hasan Kuloğlu’na ait araçta yapılan aramada 9 mm çapında magnum marka silah bulduklarını söyledi. Gözaltına alınan zanlının Lapta’daki evinde de arama yapıldığını belirten polis, duvarın içerisinde 7.65 mm’lik bir tabanca ile 3 tane 7.65 mm çapında canlı mermi ele geçirdiklerini ifade etti. Sorgulanan zanlının silahları Yunus Emre Menekşe’den aldığını söylediğini kaydeden polis, zanlı Menekşe’nin de gözaltına alındığını dile getirdi.

Polis, zanlı Menekşe’nin ifadesinde silahları Lapta’da sahilde kayalar arasında bulduğunu, başı belaya girmesin diye zanlı Kuloğlu’na verdiğini iddia ettiğini söyledi. Zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek teminat talep etti.

Mahkeme zanlı Kuloğlu’nun 5 bin TL nakit teminat yatırması, 200 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve bir kefilin 150 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Mahkeme, zanlı Menekşe’nin ise 3 bin TL nakit teminat yatırması, 150 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve bir kefilin 100 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartlarını belirledi.