Sigara Hırsızlığı

SİGARA HIRSIZLIĞI OLAYIYLA İLGİSİ OLAN İKİ KİŞİ DAHA TUTUKLANDI



Gazimağusa Serbest Limanı’nda bulunan bir işyerinden dün çalınan 16 bin paket sigarayla ilgili iki kişi daha tutuklandı.



Polis Basın Bülteni’ne göre dün Gazimağusa Serbest Limanı’nda bulunan AK-EGE Ltd’den 16 bin paket “Cor-Sair” marka sigara çalarken yakalanan E.K. (E-40), B.G.(E-38) ve K.K’nin (E-32) ardından yürütülen ileri soruşturmada, M.Ş.(E-26) ve A.Ş.(E-22) de olayla bağlantılı oldukları tespit edilerek tutuklandı.