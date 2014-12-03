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Sigara Hırsızlığı

Gazimağusa Serbest Limanı’nda bulunan bir işyerinden dün çalınan 16 bin paket sigarayla ilgili iki kişi daha tutuklandı.

Sigara Hırsızlığı

Gazimağusa Serbest Limanı’nda bulunan bir işyerinden dün çalınan 16 bin paket sigarayla ilgili iki kişi daha tutuklandı.

03 Aralık 2014 Çarşamba 18:16
Sigara Hırsızlığı
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SİGARA HIRSIZLIĞI OLAYIYLA İLGİSİ OLAN İKİ KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

 Gazimağusa Serbest Limanı’nda bulunan bir işyerinden dün çalınan 16 bin paket sigarayla ilgili iki kişi daha tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre dün Gazimağusa Serbest Limanı’nda bulunan AK-EGE Ltd’den 16 bin paket “Cor-Sair” marka sigara çalarken yakalanan E.K. (E-40), B.G.(E-38) ve K.K’nin (E-32) ardından yürütülen ileri soruşturmada, M.Ş.(E-26) ve A.Ş.(E-22) de olayla bağlantılı oldukları tespit edilerek tutuklandı. 

Son Güncelleme: 03.12.2014 18:20
Anahtar Kelimeler:
M.Ş.(E-26) Ve A.Ş.(E-22) De OlaylB.G.(E-38) Ve K.K’nin (E-32) Ardından Yürütülen Ileri SoruşturmadaPolis Basın Bülteni’ne Göre Dün Gazimağusa Serbest Limanı’nda Bulunan AK-EGE Ltd’den 16 Bin Paket “Cor-Sair” Marka Sigara çalarken Yakalanan E.K. (E-40)
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