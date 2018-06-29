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Sigara hırsızı tutuksuz yargılanacak

Sigara hırsızı tutuksuz yargılanacak

29 Haziran 2018 Cuma 23:34
Sigara hırsızı tutuksuz yargılanacak

Sigara hırsızı tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mayıs ayında alışveriş yapmak için girdiği marketten suç ortağı ve polis tarafından aranan H.Ö, ile birlikte 810 TL değerinde 6 karton sigara çalan Barış Gül, arandığını öğrenince Güney Kıbrıs’a kaçmak isterken yakalandı. İşlediği suçu itiraf eden ve 810 TL parayı market sahibine teslim eden zanlı Gül, aleyhindeki şikâyet geri çekilirken bugün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolun’da görevli polis memuru Bayram Albayrak, zanlının Mayıs ayında suç ortağı H.Ö, ile birlikte Alsancak’ta faaliyet gösteren bir marketten 6 karton 810 TL değerinde sigara çaldığını anlattı. Albayrak, incelenen kamera görüntülerinde zanlının tespit edildiğini, arandığını öğrenince ise önceki gün Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’ndan çıkış yapmak isterken tespit edilerek yakalandığını söyledi. Zanlının işlediği suçu itiraf ettiğini, market sahibine 810 TL’yi temin ettiğini kaydeden Albayrak, şikâyetin geri çekildiğini ve soruşturmanın tamamlanarak zanlının uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak 3 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı bir kişinin imza edeceği 20 bin TL ve 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Barış GülHırsız
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