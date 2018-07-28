Şiddet gösteren sevgiliye bıçak darbesi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak’ta kendisine şiddet gösterdiği gerekçesiyle erkek arkadaşını bıçaklayan Nadia Maria Fatima Elisabeth Bel Hajjam tutuklanarak bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis, dün saat 04.00 sıralarında, Alsancak’ta bir bungalovda kalan Savaş Şanverdi ile zanlı arasında çıkan tartışma sonucunda tasarrufunda bulundurduğu ekmek bıçağı ile Şanverdi’yi karın kısmından yaraladığını söyledi. Yaralının Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavisinden sonra müşahede altına alındığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, emare bıçağın halen bulunmadığını söyledi. Polis, alınması gereken ifadeler olduğunu ifade ederek zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul ederken söz alan zanlı, üzgün olduğunu dile getirdi.