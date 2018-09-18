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Shavkat Sahte vize mühründen tutuklandı

Shavkat Sahte vize mühründen tutuklandı

18 Eylül 2018 Salı 15:45
Shavkat Sahte vize mühründen tutuklandı

Shavkat Sahte vize mühründen tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 2015 yılında sahte evrak düzenlediği ortaya çıkan zanlı Kasım Shavkat tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç, 2015 yılı içinde Şubat ayında Lefkoşa’da sakin Muhammad Aasım Butt, Mohsin Raza ve Nasır Ali’nin, Girne’de sakin Kasım Shavkat adına ıstar olunana Pakistan pasaportu içerisine sahte olarak düzenlemiş oldukları İçişleri Bakanlığı’na ait Çalışma İzni mührünü vurarak, evrak sahtelediklerinin belirlendiğini anlattı. Polis memuru Hüseyin Ergüleç, Kasım Shavkat’ın konu pasaportu25 Ağustos 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı’na ikamet vizesi işlemleri için verip, tedavüle sürdüğünü söyledi. Ergüleç, soruşturma kapsamında Muhammad Aasım Butt ve Mohsin Raza’nın 29 Ağustos 2016 tarihinde teminata bağlandığını anımsattı. Ergüleç, zanlı Kasım Shavkat’ın suçla bağlantısı olduğunun belirlendiğini söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışının yasaklanması, 3 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 5 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Sahte EvrakKasım Shavkat
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