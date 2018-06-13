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Shahin teminatı karşılayamadı

Cezaevine gönderildi

Shahin teminatı karşılayamadı

Cezaevine gönderildi

13 Haziran 2018 Çarşamba 18:10
Shahin teminatı karşılayamadı

Shahin teminatı karşılayamadı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İstanbul’da 27 Mayıs tarihinde kiraladıkları 34 BDL 252 plakalı Mercedes marka aracı sirkat edip plakasını 59 G 8053 olarak değiştirdikten sonra söz konusu sahte plakalı araç ile birlikte 4 Haziran günü Girne Turizm Limanı’ndan giriş yaptıktan 3 gün sonra tutuklanan Aydın Shahin, aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlı bugün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Halil Drangoz Olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlı Aydın Shahin’in “Evrak sahteleme”, “Sahtelenmiş evrağı tedavüle sürme” ve “Sahte davranışla kayıt sağlama” suçlarından tutuklandığını anlattı.

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Drangoz, zanlı Aydın Shahin ve Fatih Kılıç’ın İstanbul’da kiraladıkları aracı çalarak, başka plaka takıp 4 Haziran tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye soktuklarını anımsattı.

Zanlılardan Aydın Shahin’in çalıntı araç ile ilgili Türkiye’de hazırladıkları sahte belgeyi Liman’da görevliye vererek aracın ülkeye girişini sağladığını tespit ettiklerini kaydeden polis, Shain’in 7 Haziran tarihinde tutuklandığını ifade etti. Drangoz, yapılan muhaceret kontrolünde zanlı Fatih Kılıç’ın 6 Haziran tarihinde ülkeden çıkış yaptığını tespit ettiklerini ifade etti.

Alınan 3 günlük tutukluluk süresinde Kılıç’ın Türkiye’de yakalanması için gerekli yazışmaların yapıldığını ifade eden Drangoz, Türkiye’de hazırlanan sahte evrağın henüz tespit edilmediğini ve zanlı Shahin’in olayla ilgili ifade vermediğini kaydetti. Zanlıdan yapılan sorgulamada, suçlamaları ret ettiğini kaydeden polis, Shahin aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanıp, KKTC vatandaşı iki kişinin lehinde 50’şer bin TL’lik kefalet senedi imzalaması, 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 5 bin

TL’lik nakdi teminat karşılığında yargılanıncaya kadar serbest kalmasına emir verdi.

Mahkemenin teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı, ileride yargılanıncaya kadar 2 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın ShahinARABAçaldıHırsız
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